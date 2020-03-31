У світі від коронавірусу померли понад 40 тис. людей

Кількість смертельних випадків від коронавірусу у світі перевищила 40 тис. осіб. Про це повідомляє дані системи моніторингу пандемії COVID-19 Ради національної безпеки і оборони.

Станом на 20:00 у світі зафіксовано 40 тис. 636 смертей від COVID-19.

Найбільше жертв вірусу в Італії. За останню добу там померли 837 осіб. Загальна кількість смертельних випадків в країні - 12 428.

На другому місці знаходиться Іспанія. Останнім часом в країні фіксується значне зростання заражень і летальних випадків від інфекції. За останніми даними, від COVID-19 померли 8 тис. 269 іспанців. Тільки за останні 24 години там зафіксували 849 жертв коронавірусу.

У Китаї та Франції від інфекції померли 3,2 тис. і 3 тис. людей відповідно. В Ірані кількість смертельних випадків також наближається до трьох тисяч осіб.

Як повідомлялося, Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає. У ВООЗ прогнозують, що перша вакцина проти коронавірусу може бути готова через 18 місяців.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щоб не захворіти, потрібно: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра); не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти. У разі появи перших симптомів ГРВІ слід невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

Зазначимо: більшість людей, які хворіють на Covid-19, переносять його як звичайний ГРВІ. ВООЗ оцінює летальність від захворювання на рівні 3,4%.

За матеріалами Тиждень.ua