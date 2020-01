У Тегерані заявили, що визначать час і місце помсти за вбивство Сулеймані

Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі заявив, що Тегеран помститься за вчинене США вбивство генерала Касема Сулеймані. Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Американці вже почали війну проти Ірану, не тільки економічну війну, але й виходять за ці рамки дії. Минулої ночі вони відкрили нову главу цієї війни, убивши одного з головних і найбільш улюблених в народі генералів", - сказав Тахт-Раванчі.

"Безумовно, Іран не закриє на це очі. Буде помста, Іран відповість так, як вважатиме за потрібне. Час і місце такої відповіді буде визначати Іран", - вказав посол.

Коментуючи заяву держсекретаря США Майкла Помпео про те, що Сулеймані представляв загрозу американцям, постпред наголосив, що "цьому немає ніяких доказів".

Iran's ambassador to the United Nations, Majid Takht Ravanchi, says that if the US has evidence Qasem Soleimani was planning an imminent major attack against American interests, they should show it. pic.twitter.com/t5U916JWVN - OutFrontCNN (@OutFrontCNN) January 4, 2020

Тахт-Раванчі також задали питання, чи вважає Тегеран ліквідацію Сулеймані оголошенням війни з боку США. "Насправді, це була військова акція з боку Сполучених Штатів, спрямована проти іранського народу", - відповів дипломат.

"Вони відкрили нову главу, що рівносильно початку війни проти Ірану", - додав він, повідомляє ТСН.