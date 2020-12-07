У телефонній розмові Путін поговорив із Меркель про Україну

7 грудня відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна і канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це інформує пресслужба Кремля.

За її даними, лідери країн говорили й про ситуацію в Нагірному Карабасі, і про конфлікт на Донбасі.

"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнського конфлікту із задоволенням констатували, що загалом дотримуються перемир'я, запровадженого відповідно до підписаних у липні в межах контактної групи "Заходів щодо посилення режиму припинення вогню". Водночас висловили стубованість у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації політичних аспектів Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "Нормандської четвірки", ухвалених рік тому на саміті в Парижі", – ідеться в повідомленні.

У Кремлі стверджують, що під час розмови "вказали на безальтернативність Мінських угод як основи врегулювання і важливість виконання Києвом узятих зобов'язань".

"Підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, зокрема за лінією політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України", – пояснили у пресслужбі російського президента. За матеріалами Гордон.