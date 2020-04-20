У Великобританії прийшли до висновку, що зараження коронавірусом через їжу малоймовірно

Влада Великобританії прийшла до висновку, що зараження коронавірусом через їжу малоймовірно, оскільки респіраторні захворювання не поширюються через харчові продукти або їх упаковку.

Про це повідомляє видання Daily Post, інформує Апостроф.

Уряд країни опублікував спеціальний посібник, в якому міститься інформація про ймовірність передачі коронавірусу через продукти харчування.

Фахівці відзначають, що навіть якщо вірус присутній на поверхні їжі, то при термічній обробці він загине.

Громадян закликають мити свіжі продукти гарячою водою та очищати їх від шкірки перед вживанням. Крім того, після кожного контакту з упаковкою необхідно мити руки.

19 квітня стало відомо про те, що кількість померлих від коронавіруск в Британії різко зменшилася: в лікарнях країни за минулу добу померло найменша за період з 6 квітня кількість пацієнтів - 596 осіб. Максимальна смертність від коронавірусу в Британії була зафіксована 10 квітня, коли за добу померли 980 осіб.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу в лікарнях Великобританії 19 квітня зросла до 16 060 осіб.

Як повідомляв "Апостроф", раніше в Великобританії від коронавірусу помер 17- річний підліток. Сергій Шевченко