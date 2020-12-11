У водах Німеччини відновлено будівництво "Північного потоку-2" - російські ЗМІ

Трубоукладач "Фортуна" приступив до роботи над укладанням недобудованої ділянки "Північного потоку-2" в територіальних водах Німеччини.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оператора енергетичного проєкту Nord Stream 2 AG.

Зокрема, інформація про відновлення з'явилася на російських сайтах РІА Новини, ТАСС, Прайм та ін.

Згідно з планами, "Фортуна" прокладе 2,6-кілометрову ділянку трубопроводу на глибині менш як 30 метрів.

"Nord Stream 2 підтверджує відновлення трубоукладки, заплановане на 11 грудня 2020 року, як зазначено в повідомленні мореплавцям державного управління водними шляхами та судноплавством Штральзунда, ФРН", - підкреслюється в повідомленні.

При цьому нові американські санкції проти "Північного потоку-2" поки не введені, оскільки оборонний бюджет США на цей момент повністю не проголосований і не підписаний президентом.Історія "Північного потоку-2"

Проєктом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже чинним "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроєкті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проєкту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, але всієї Європи.

16 липня в США рекомендували компаніям-інвесторам переглянути питання участі в проєкті з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент планує ввести санкції проти компаній-інвесторів "Північного потоку-2".

27 жовтня 2020 року "Оператор ГТС України" озвучив все мінуси запуску "Північного потоку-2".

17 листопада 2020 року німецьке видання Bild написало про те, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".

17 листопада 2020 року Німеччина перенесла запуск газопроводу для газу з "Північного потоку-2".

За матеріалами УНІАН.