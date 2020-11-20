Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Лукашенка

Україна та ще шість країн приєдналися до рішення Ради ЄС розширити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля на сайті Ради ЄС.

"Рішенням Ради додано 40 осіб до переліку осіб та суб'єктів, на яких застосовуються обмежувальні заходи, наведені у Додатку до Рішення 2012/642 / CFSP", - йдеться у повідомленні.

Санкції були введені у зв'язку з фальсифікацією президентських виборів у Білорусі і порушенням прав людини.

Як зазначається, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС.

Як повідомлялося, ЄС вже увів два блоки санкцій у відношенні офіційних осіб Білорусі. У "чорному списку" перебувають понад 50 представників керівництва країни, включаючи Олександра Лукашенка і силовиків. Їм забороняється в'їзд до країн ЄС, а їхні рахунки в європейських банках заморозять. За матеріалами uapost.us