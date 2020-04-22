Україна знов блокувала в ООН резолюцію Росії щодо послаблення санкцій

Сьогодні, 22 квітня РФ винесла на затвердження Генасамблеї ООН новий документ резолюції, що має сприяти послабленню санкцій. Однак Україна, як і на початку квітня, перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Так, під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 Росія має на меті розмити санкційний режим, тож 22 квітня винесла на затвердження новий документ. Текст підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася.

"Україна не могла підтримати таку резолюцію. Вона перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу. Як і кілька тижнів тому, Україна стала рушієм групи країн, які завадили російським маніпуляціям в ООН. Це - наша послідовна політика.

Як я обіцяв ще на початку квітня, ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які переслідують мету послабити санкції", - зазначив Кулеба.

Зазначається, що прикладом ефективних рішень є дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

"Наша держава віддана реальній боротьбі з пандемією та ефективним і злагодженим діям світової спільноти. Спільна мета - це перемога над вірусом, а не над санкціями за військову агресію", - додав глава МЗС.

3 квітня Україна вже блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила би умови для послаблення санкцій.

За матеріалами УНН.