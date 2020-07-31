Українцям пояснили нові правила в'їзду до Австрії

Австрія пускатиме на свою територію громадян України лише за наявності посвідки на проживання, за сімейними обставинами або на термінове лікування

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба у Facebook, передає Depo.ua.

"Схоже на те, що загальний режим в'їзду українців в Австрію залишається незмінним. Тобто ніякого туризму. В'їжджають ті, хто мають вид на проживання, ті, хто летять за особливими сімейними обставинами (весілля, возз'єднання родини, похорони...), а також на термінове лікування. Всі повинні мати при собі свіжий тест на COVID", - написав він.

Щерба зазначив, що офіційне роз'яснення щодо правил в'їзду в Австрію для українців буде завтра, 1 серпня.

За його словами, поки що невідомо про правила пропуску українських студентів, які вже вступили в австрійські університети, однак поки ще не мають посвідки на проживання.

Нагадаємо, що Австрія з 1 серпня відновлює міжнародне авіасполучення з 18 країнами з "зони ризику", серед яких і Україна.

З 27 липня Австрія посилила контроль при в'їзді в країну для українців.