Українсько-американських розробників ракети Antares нагородили престижною премією

Українсько-американську команду розробників ракети-носія Antares відзначили найпрестижнішою командною нагородою Міжнародної академії астронавтики The Laurels for Team Achievement ("За командні досягнення"). Про це у середу, 2 грудня, повідомило Державне космічне агентство України.

"Програма "Антарес" є яскравим прикладом успішного та ефективного міжнародного співробітництва, яке служить глобальним цілям мирного розвитку космосу і подальшого науково-технічного прогресу людства, - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракету-носія Antares

Створена за співпраці космічної галузі України та США у сфері мирного дослідження космічного простору.

Головний розробник ракети-носія - американська корпорація Northrop Grumman. Основну конструкцію першого ступеня виготовило конструкторське бюро "Південне, у співпраці із низкою українських підприємств, зокрема з "Хартрон-АРКОС", "Київприлад", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧЕЗАРА", "РАПІД" та іншими.

Ракету створили для доставлення до МКС вантажного модуля типу Cygnus. Вперше її запустили на орбіту 21 квітня 2013 року. За матеріалами Zaxid.net