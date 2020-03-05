Умер бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером на 101-м году жизни. Об этом сообщило агентство Andina, ссылаясь на заявление сына Франсиско Переса де Куэльяра.

"Папа умер сегодня вечером после нескольких сложных недель и покоится с миром", - сообщил сын покойного дипломата.

Бывшему генсеку ООН исполнилось 100 лет 19 января 2020 года.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Он занимал пост генсека ООН с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года. Кроме того, Куэльяр был премьер-министром и министром иностранных дел Перу, а также работал послом страны во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле. По материалам 112.ua