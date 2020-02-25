Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

Мубарак правил Египтом с октября 1981 года по февраль 2011 года.

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер сегодня в столице страны Каире на 92-м году жизни.

Об этом сообщил информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Официальной информации на этот счет пока нет, передает ТАСС.

Справка УНИАН. Президентство Хосни Мубарака началось в октябре 1981 года и закончилось в феврале 2011 года в результате массовых кровавых протестов против его 30-летнего режима правления. Власти пытались подавить народные выступления, в результате это привело к массовым жертвам среди протестующих.

После того, как Мубарак сложил с себя президентские полномочия его начали судить по обвинению в провокации насилия в дни революции "25 января" и гибели сотен протестующих.

2 марта 2017 года кассационный суд Египта снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение являлось окончательным и не подлежало обжалованию. Таким образом, в отношении Хосни Мубарака были завершены все уголовные преследования.