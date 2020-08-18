Уряд Естонії заявив про невизнання виборів у Білорусі

Кабінет міністрів Естонії заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, а також виступає в підтримку білоруського громадянського суспільства та вільної преси.

Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Естонія не визнає результати президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко позбувся свого мандата через повсюдну фальсифікацію результатів виборів", - йдеться в заяві.

Уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін у країні і вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів. Він також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікації виборів. Водночас в естонському кабінеті міністрів вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.

У заяві підкреслюється, що Європейський Союз має обговорити і зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду Безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та ОБСЄ. Уряд вважає, що акцент повинен бути зроблений на запобігання можливої ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке приведе до нових виборів.

Уряд Естонії підтримує білоруське громадянське суспільство і вільну пресу, а також виступає за велику підтримку з боку Європейського Союзу. Зокрема, він погодився з пропозицією міністра закордонних справ підтримати білоруське громадянське суспільство в розмірі 100 тисяч євро. За матеріалами Укрінформ.