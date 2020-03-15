Уряд Словенії пропустив автобуси, що були заблоковані на італійському кордоні, серед яких були й українські транспортні засоби. Про це повідомив очільник мінінфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон.

Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів", - повідомив Криклій.

"Вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів. Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні", - додав він.