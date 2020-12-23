В Атлантиці розколовся один з найбільших у світі айсбергів (фото)

Один із найбільших айсбергів, які колись були зафіксовані вченими, розколовся в Атлантичному океані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Айсберг, відомий як A68а розколовся під час дрейфу до Південної Джорджії, субантарктичного острова в південній Атлантиці.

Фото: dailymail.co.uk

На супутникових знімках, зроблених два дні тому, видно великі тріщини. Вчора від айсберга відламалися дві величезні брили льоду, які отримали назви A68e та A68f. Довжина цих двох нових айсбергів становить 61 км та 26 км відповідно.

Наразі вчені спостерігають за тим, чи не сяде на мілину сам гігантський айсберг, що може створити певні проблеми для пінгвінів на морських котиків, які живуть на острові та шукають їжу у водах біля нього.

A68 - один із найбільших айсбергів, які колись були зафіксовані вченими. Його вага становить близько одного трильйона тонн. Наприклад, вага двоповерхового автобуса - 12 тонн. Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді у 2017 році