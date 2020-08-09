В центрі Бейрута мітингуть понад 10 тисяч людей.фото

Військові відкрили вогонь по мітингувальниках, які кілька годин тому увірвалися до будівель МЗС та Мінекономіки Лівану та захопили їх.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Al Jazeera.

За попередніми даними в центрі Бейрута зібрались понад 10 тисяч людей. Люди захопили будівлю МЗС та Мінекономіки. Згодом туди увірвались військові та відкрили вогонь по мітингувальниках.

Army of the regime assaulting citizens on Ring bridge in #beirut right now #__ pic.twitter.com/nitcgFrJCr - Gino Raidy (@GinoRaidy) August 8, 2020

За останніми даними Червоного Хреста постраждали понад 450 людей. Чимало протестувальників отримали травми. Є інформація, що під час сутичок загинув один поліціянт.

Lebanese Army viciously beating protesters at Beirut's ring road. Was trying to film it and got hit in the head. Am fine. They tried to take my phone. No chance. pic.twitter.com/XBlGJKwmcr - Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня в порту Бейрута сталися потужні вибухи. За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігалися в порту без дотримання заходів безпеки.

За останніми даними, загинули 158 осіб, постраждали близько 5 тисяч.