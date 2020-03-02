В ЕС риск заразиться коронавирусом повышен до уровня "высокий"

Евросоюз повысил уровень риска заболевания коронавирусом на своей территории с "умеренного" до "высокого"

Об этом сообщила Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "ДС" со ссылкой на Европейскую правду.

"Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться", - сказала она журналистам в Брюсселе.

BBC отмечает, что фон дер Ляйен также сообщила о создании "группы по реагированию на коронавирус" для борьбы с распространением заболевания по всей Европе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.

Как известно, больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Италии - 1694, в Германии официально подтверждено 150 случаев.

Ранее "ДС" сообщала, что количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 86 983, из них 79 824 случаев зафиксировали на материковом Китае.