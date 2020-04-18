В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: фото з Храму Гробу Господнього

Церемонію щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви, повідомляє Укрінформ.

Для участі у церемонії до Єрусалиму прибули представники близько 20 цер

ков.

Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Як повідомлялося, через карантин й епідемію коронавірусу, церемонія сходження Благодатного вогню цього року відбудеться без паломників - на ній будуть присутні лише 10 осіб. Низка світових держав направили до Ізраїлю літаки для того, аби отримати Благодатний вогонь в аеропорту Тель-Авіва Бен- Гуріон.

Через карантин, цього року на період великодніх свят церкви України переходять в онлайн. Богослужіння транслюватимуться в ефірах провідних телеканалів країни.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній і митрополит Київський, предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, закликали віруючих святкувати Великдень вдома та не піддавати себе і близьких ризику, сообщает UA.news.