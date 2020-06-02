В ЄС прокоментували можливість повернення Росії в G7

Достатніх підстав для повернення Росії в G7 немає, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Участь РФ в тогочасній G8, як ви знаєте, була припинена, поки РФ не змінить курс і умови не дозволять повернутися до G8 і проводити змістовні дискусії. І це не те, що зараз відбувається", - сказав він на брифінгу, пише Європейська правда.

Боррель підкреслив, що ЄС вважає формат G7 надзвичайно важливим багатостороннім інструментом для країн, якими керують загальні цінності, інтереси і зобов'язання.

"Я б також хотів підкреслити, що прерогативою головування в G7, яке зараз займає США, є видавати гостьові запрошення. Але зміна членства, зміна формату на постійній основі не є прерогативою головування G7", - резюмував дипломат.

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31 травня Трамп заявив про перенесення саміту мінімум на вересень 2020 року. Також президент США зазначив, що хотів би запросити на саміт Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена в країни-члени G7.

Росія була виключена зі складу Великої вісімки в 2014 році після анексії Криму та військової агресії на Донбасі. Кремль запевняє, що формат G8 Росії більше не цікавий, тому що існує можливість діалогу з провідними державами в форматі G20. За матеріалами Новое Время.