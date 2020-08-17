В ЄС закликають не допустити зовнішнього втручання в ситуацію в Білорусі

Голова Європейської ради Шарль Мішель в листі-запрошенні лідерам країн ЄС взяти участь у відеоконференції з Білорусі 19 серпня заявив, що вони обговорять, як краще реагувати на ситуацію в республіці і не допустити зовнішнього втручання.

"Народ Білорусі має право визначати своє майбутнє. Для цього необхідно припинити насильство і почати мирний і інклюзивний діалог. Керівництво Білорусі має зображати волю народу. Не повинно бути стороннього втручання", - написав Мішель, пояснюючи зміст майбутньої в середу відеонаради глав держав і урядів країн ЄС.

"Те, чому ми стали свідками в Білорусі, є неприйнятним. Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Подальше насильство над мирними демонстрантами було приголомшливим і заслуговує на осуд. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. ЄС почав роботу над санкціями", - повідомив глава Євроради.

Раніше в понеділок Мішель оголосив, що скликає в полудень 19 серпня відеоконференцію ЄС на найвищому рівні для обговорення ситуації в Білорусі. За матеріалами Інтерфакс-Україна.