В Иране арестовали человека, снявшего видео со сбитым самолетом МАУ

В Иране арестовали человека, снявшего на видео сбитие иранскими ракетами пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает ВВС.

"В Иране заявили об аресте человека, который снимал видео с украинским пассажирским самолетом, сбитым ракетой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанному будут предъявлены обвинения, связанные с национальной безопасностью.

Однако, как отмечает издание, иранский журналист из Лондона, который первоначально разместил отснятый материал, настаивает на том, что его источник в безопасности, и что иранские власти арестовали не того человека.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни потерпел крушение самолет Международных авиалиний Украины. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако позднее, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. По материалам Укринформ.