В Ізраїлі політичні противники домовилися по черзі очолювати уряд

Два головні політичні суперники в Ізраїлі - лідер партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу та лідер партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганц - домовилися про створення уряду національної єдності.

Про це повідомляє The ерusalem Post.

"Ізраїль невдовзі матиме новий коаліційний уряд, оскільки в понеділок між Беньяміном Нетаньягу, лідером партії "Лікуд", та Бені Ганцем, очільником партії "Кахоль-Лаван", було підписано відповідну угоду, яка закінчила 17- місячне політичне протистояння", - йдеться в повідомленні.

Наслідком такого протистояння було проведення протягом цього періоду аж трьох виборів.

У рамках підписаної угоди сторони домовилися про ротацію на посаді прем'єр- міністра: в найближчі 18 місяців цю посаду обійматиме Нетаньягу, потім його змінить Ганц.

Обидві сторони підтвердили, що створення великої коаліції необхідно у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, треті дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 2 березня. Партія Нетаньягу "Лікуд" здобула перемогу з невеликою перевагою, але їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті. Після цього Нетаньягу і Ганц кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі і в додатково відведений для цього період. Країна рухалася вже до четвертих дострокових виборів. За матеріалами Укрінформ.