В Міноборони Білорусі заявили про можливість застосування військових проти демонстрантів

У Міністерстві оборони Білорусі не виключають, що протести в країні можуть перерости у громадянську війну чи військовий конфлікт.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша Ніва", яке отримало аудіозапис закритого засідання міністра оборони Віктора Хреніна з керівництвом підрозділів Міноборони, Генштабу та Збройних сил.

Міністр також не виключає, що в хід проти протестувальників можуть піти військові.

Так, під час розмови з керівниками підрозділів Хренін порівняв армію з вартовим, який "готовий зробити постріл в гору, щоб зупинити порушника та не стріляти на ураження".

"І в разі виконання всіх команд вартовим, або якщо йому загрожує небезпека, він зобов'язаний застосовувати зброю на ураження. Страшенно не хочеться цього робити, але це обов'язок вартового, це борг нас з вами - армії", - сказав він.

Міністр наголосив, що сьогодні завдання військових не допустити "пострілу в гору".

"Так, це все зрозуміло, так, ми, можливо, увійдемо в громадянську війну, ціна людського життя втрачає ціну з кожним днем. Це жахливо. Не виключено, що може бути й військовий конфлікт, на сьогодні це вже реальність", - сказав Хренін.

Нагадаємо, що білоруська опозиція вважає, що порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи проти Координаційної ради за статтею "Захоплення влади" є тиском і репресіями.

Раніше у Білорусі порушили кримінальну справу за статтею КК "Захоплення влади" проти Координаційної ради, яка створена за ініціативою опозиціонерки Світлани Тихановської.

За матеріалами Прямий канал.