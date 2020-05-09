В субботу, 9 мая, в Минске прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы над нацизмом, несмотря на риск заражения коронавирусом во время пандемии.

Фото и видео с парада, который прошел в столице Беларуси, публикуют местные СМИ.

Беларусь стала единственной страной на континенте, которая не отменила массовые мероприятия по случаю юбилейной даты окончания Второй мировой войны в Европе.

Участниками парада должны были стать военные из России и Китая, однако своих делегаций эти страны не прислали. Лидеры иностранных государств отказались от посещения парада в Минске.

Торжества в 2020 году не были такими многолюдными, как раньше. Однако, несколько тысяч минчан стояли вдоль парапетов на близлежащих улицах, а трибуны были заполнены полностью.