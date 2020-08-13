В Минске в отношении украинских правозащитников возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Радио Свобода Беларусь" в Telegram, по словам белорусской правозащитницы Татьяны Равяки, украинцам предъявлены подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа. Статья предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

"Они приехали в Беларусь из правозащитной организации" Восток-SOS "в рамках миссии помощи белорусским коллегам, у которых много работы в связи с многочисленными арестами во время протестов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 12 августа, в белорусской столице силовики задержали двух украинцев, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS", Константин Реуцкий и Евгения Васильева. В МИД Украины отметили, что посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания Реуцкий и Васильева.