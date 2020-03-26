В мире более 20 тысяч людей умерли от коронавируса

Число погибших во всем мире от коронавирусной инфекции Covid-19 с начала эпидемии, по данным университета Джонса Хопкинса на среду, 25 марта, превысило 20 тысяч человек.

На первом месте по количеству умерших от осложнений коронавирусной инфекции находится Италия - 7 503 человек.

Количество погибших в Испании 25 марта достигло 3 434, чьи показатели уже опередили Китай по количеству умерших.

В Китае зафиксирована смерть 3 285 человек.

В Иране умерли 2077, во Франции - 1102 и 849 человек - в США.

По состоянию на вечер 25 марта, на территории Украины зафиксированы 136 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 4 являются летальными. Выздоровел 1 человек.

Правительство Украины сегодня, 25 марта, ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны на 30 дней, до 24 апреля 2020 года.