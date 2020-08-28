В Німеччині заявили, що не відмовляться від "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг виступила на захист будівництва газопроводу "Північний потік- 2".

Про це вона заявила в ході дебатів в ландтазі у Шверіні в четвер, 27 серпня, пише Deutsche Welle.

Політик наголосила, що газопровід з Росії до Німеччини важливий для майбутнього енергопостачання країни.

"Ми твердо прихильні до спорудження газопроводу по дну Балтійського моря", - сказала вона.

Така заява була зроблена після попередження трьох сенаторів із США про можливість введення Сполученими Штатами економічних санкцій проти деяких підприємств в Мекленбурзі - Передній Померанії в тому випадку, якщо вони будуть сприяти будівництву "Північного потоку-2".

За словами Швезіг, Німеччина вчинила правильно, вирішивши відмовитися від атомної та вугільної енергетики, і в перехідний період їй потрібні такі альтернативні джерела енергії, як природний газ. Тому уряд землі відкидає спроби США наказувати Німеччини, "звідки і яким маршрутом їй отримувати нашу енергію", зазначила прем'єр-міністр.

Фракція опозиційної Лівої партії також висловила прихильність проєкту "Північний потік-2".

"Шантажу немає місця у світовій торгівлі, "Північний потік-2" повинен бути завершений і введений в експлуатацію в установленому порядку", - заявив депутат Лівої партії Карстен Кольбе.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по дну Балтійського моря, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Hаніше Сполучені Штати Америки посилили тиск на європейські та, зокрема, німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік-2". За матеріалами LB.ua