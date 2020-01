В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за забастовки

Эйфелеву башню в третий раз закрыли для посетителей в пятницу за участие части ее сотрудников в забастовке против пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальной странице башни в Twitter.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - отмечается в сообщении от лица башни. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

En raison du mouvement de gr`eve national, je suis ferm'ee aujourd'hui. Mon parvis reste n'eanmoins accessible gratuitement.

Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy - La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

Это уже третий раз с начала забастовки в декабре, когда Эйфелеву башню закрывают для посетителей.

А площадь перед Эйфелевой башней остается открытой.

В пятницу в Париже и других городах Франции ожидается ряд акций. В этот день правительство должно представить парламенту два законопроекты, которые имеют целью создать универсальную пенсионную систему, основанную на баллах.

По материалам Українські Новини