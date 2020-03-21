В Польщі обурились евакуацією українців

Мер польського міста Перемишль, звідки багатьох українців евакуюють у зв'язку з поширенням коронавірусу, обурився організацією повернення громадян додому. У своєму пості у Facebook Бакун назвав це "скандалом".

"Як "хтось" організовує перевезення громадян України додому з Перемишля не можна назвати нічого іншого, крім СКАНДАЛ !!! По-перше, новина про евакуацію надходить до офісу в четвер в другій половині дня, з інформацією про те, що перший поїзд в Україну відправиться 20.03 близько 2:30 вночі. Наступні чотири поїзди вирушать у п'ятницю протягом дня. Ми зв'язалися з усіма службами, щоб з'ясувати, хто відповідає за організацію та безпеку декількох тисяч людей, і єдина відповідь - це "хтось". Скандал, що в епоху безпеки, яку ми запроваджуємо, звернення до мешканців, дезінфекція і тд., Хтось абсолютно безконтрольним чином організував перевезення кількох тисяч людей у місті. І все це в той час, коли ми забороняємо дітям залишати будинки і значно знижуємо нашу активність", - написав мер Перемишля.

За його словами, влада міста могла запропонувати допомогу в організації, забезпечення у воді, гарячих напоях та їжі, але їм "не було з ким говорити".

Натомість мер звернувся до мешканців Перемишля з проханням утриматися від руху навколо залізничного вокзалу у п'ятницю, через значне збільшення там людей.

У п'ятницю, 20 березня більше, ніж 1150 громадян повернулись на територію України спеціальними поїздами класу "Інтерсіті+" з Польщі. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Для евакуації громадян України з території Польщі на фоні поширення епідемії коронавірусу, Міністерство інфраструктури України призначило на п'ятницю, 20 березня, 8 поїздів. Поїзди класу "Інтерсіті+" відправляються у Пшемисль. Поїзди вирушать без пасажирів. Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції. Мініфраструктури повідомило, що продаж квитків на спецпотяги вже відкрито, тож громадян закликають якнайшвидше евакуюватися.

Тим часом у Польщі оголошено епідемію у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19, повідомив у п'ятницю на прес-конференції прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. В країні продовженили карантин до 14 квітня. За матеріалами DT.UA