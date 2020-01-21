В России сформировано новое правительство

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин представил новое правительство. Предыдущий кабинет министров, который возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. В правительстве Мишустина есть как ранее занимавшие пост люди, так и новые лица, передает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ.

Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. Согласно указу, у премьер-министра России будет девять заместителей, в том числе один первый.

Первым вице-премьером РФ назначен советник президента по экономике Андрей Белоусов. Вице-премьерами станут Дмитрий Григоренко (он также занял пост руководителя аппарата правительства), Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

"Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович, успехов вам как руководителю правительства Российской Федерации", - прокомментировал новый состав правительства российский президент Владимир Путин.

Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития.

Список министров выглядит следующим образом: Министр образования - Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков, Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин, Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев, Министр юстиции - Константин Чуйченко, Министр иностранных дел - Сергей Лавров, Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров, Министр культуры - Ольга Любимова, Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев, Министр энергетики - Александр Новак, Министр экономического развития - Максим Решетников, Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев, Министр финансов - Антон Силуанов, Министр здравоохранения - Михаил Мурашко, Министр транспорта - Евгений Дитрих, Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев, Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков, Министр обороны - Сергей Шойгу, Министр спорта - Олег Матыцин.

Предварительное российское правительство, которое возглавлял Дмитрий Медведев, ушел в отставку 15 января. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин анонсировал конституционную реформу.