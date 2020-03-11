В США из-за коронавируса отменили уже 50 крупнейших мероприятий

По всей территории США из-за коронавируса отменили уже 50 больших мероприятий с потенциальной посещаемостью около 1 миллиона человек.

Так, Совет по международным отношениям отменил конференцию "Бизнес во время коронавируса" в Нью-Йорке из-за эпидемии COVID-19. Также были отменены остальные конференции, которые должны были пройти с 11 марта по 3 апреля.

Кроме того, стало известно об отмене крупнейшей игровой выставки E3 2020, проводившейся ежегодно с 1995 года. В этом году мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня, но случился коронавирус.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из- за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет - в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования. По материалам Дело.ua