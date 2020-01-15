В США обнародовали новые доказательства попытки давить на Украину

Разведывательный комитет Палаты представителей США обнародовал новые доказательства в деле по импичменту президента Трампа, которые включают заметки относительно Украины Льва Парнаса, бывшего компаньона личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

Об этом говорится в развернутом материале издания Politico.

"Материал, опубликованный во вторник, содержит несколько рукописных заметок, электронных писем, зашифрованных сообщений и других документов, которые подтверждают тесные отношения Парнаса с Джулиани", - отмечает издание.

Обнародование материалов отражает незавершенный характер расследования по импичменту Палаты представителей, говорится в публикации.

При этом напоминается, что Джулиани в прошлом году активно подталкивал украинское правительство начать расследование против политических конкурентов Трампа.

Так, в одном из обнародованных месседжей с телефона Парнаса говорится о попытках Джулиани организовать получасовую встречу с президентом Зеленским относительно расследования против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

"И Джулиани четко указал, что действует "с ведома и по согласию Трампа", а также в качестве "личного" адвоката президента, хотя сам Трамп заявил, что он действовал от имени правительства США, когда вроде бы настаивал на расследовании (в Украине - ред.)", - отмечается в материале.

Другой документ, опубликованный Комитетом, является рукописной заметкой Парнаса, в котором сформулирована просьба, чтобы президент Зеленский объявил, что дело против Байдена будет расследоваться в Украине. По материалам Экономические новости.