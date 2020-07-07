В Угорщині Зеленського закликали розібратися з купою закарпатського сміття на Тисі

Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до президента Володимира Зеленського та президента Румунії Клауса Йоганніса з проханням вирішити ситуацію із забрудненням річки Тиси. Він заявив, що закарпатське сміття річкою припливає до їхньої країни, а після нещодавніх повеней до них потрапила велика кількість пластикових пляшок та інших відходів.

Відповідний лист Адера опублікований на офіційному сайті угорського президента.

За словами президента Угорщини, влада не може впоратися з об'ємами сміття, яке припливає до берегів країни. Адер закликав Зеленського вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, адже вважає, що населення Західної України скидає свої відходи в заплави річок.

"Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - заявив Адер у листі Зеленському. Він також зазначив, що їхні машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, а воно надходить "у нестримній кількості". На думку президента така ситуація "не гідна європейських стандартів".

Угорський президент також нагадав Зеленському і президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, що вже не вперше просить їх посприяти вирішенню проблеми. За його словами, у відповідь послідувало занадто мало істотних дій і ще менше покращення ситуації.

Нагадаємо, Тиса є однією з головних річок у Східній Європі. Вона протікає через Закарпатську область, Угорщину, Сербію, частково по кордону між Україною, Румунією, а також - між Словаччиною і Угорщиною. За матеріалами ТСН.ua