В Ухані знову почала рости кількість інфікованих COVID-19

За інформацією провінційного комітету охорони здоров'я, за добу в адміністративному центрі китайської провінції Хубей місті Ухань, яке вважається епіцентром поширення COVID-19, виявлено п'ять нових випадків атипової пневмонії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Кількість заражених в активній формі в Ухані станом на ранок понеділка становить шість осіб, всі госпіталізовані.

На 11 осіб збільшилася за добу також кількість виявлених безсимптомних носіїв коронавірусу.

У материковій частині країни за минулу добу було зареєстровано 17 нових випадків викликаних коронавірусом захворювань і 12 безсимптомних хворих, повідомив Госкомздрав КНР.