В ВОЗ заявили, что COVID-19 может стать одной из постоянных болезней человека

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус COVID-19 может стать одной из постоянных болезней человека и никогда не исчезнет.

Об этом на онлайн-брифинге заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майк Райан, сообщает ВВС.

"... Этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в обществе, и он может никогда не исчезнуть ... ВИЧ не исчез - но мы с этим вирусом смирились", - отметил Райан.

Он добавил, что даже если будет найдена вакцина, борьба с вирусом потребует "огромных усилий". Райан отметил, что не думает, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет.

В то же время генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что вирус все-таки можно контролировать.

"Развитие событий в наших руках, и это дело каждого, и все мы должны содействовать прекращению этой пандемии", - подчеркнул он.

Ранее ВОЗ предостерегла некоторые страны, которые начали снимать ограничительные меры, не подготовившись при этом к предупреждению новых вспышек.

В ВОЗ предупреждают, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, которые выходят из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 14 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 429 744 человек, из них - 298 174 человека умерли, 1 659 791 человек выздоровел.

По состоянию на 13 мая в Украине лабораторно подтверждено 16 425 случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели.