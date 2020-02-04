В Японии объявлен карантин на круизном лайнере - на борту 3500 человек

Круизный лайнер Diamond Princess изолировали в порту Йокогама, Япония. Об этом сообщает DW со ссылкой на японские СМИ.

Сообщается, что заражение новым штаммом коронавируса выявлено у 80-летнего пассажира, который сошел с рейса в Гонконге несколько дней назад.

Сейчас недомогание чувствуют семеро людей, которые продолжили круиз. У них взяли пробы для анализа. Результаты будут в течение суток.

На данный момент в Японии зафиксировано 20 случаев заражения. Более 500 граждан страны восходящего Солнца ранее эвакуировали из эпицентра вспышки вируса - китайского города Ухань. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.