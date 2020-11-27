Вбивство вченого-ядерника: Іран звинуватив США та Ізраїль

Неподалік іранської столиці місті Тегеран 27 листопада невідомі жорстоко вбили вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде. В Ірані звинуватили у трагедії США та Ізраїль.

Також влада Ірану залишила за собою право відповіді. Про це заявив головнокомандувач іранською армією Сеййед Абдоль-Рахім Мусаві, повідомляє ISNA News Agency.

Головнокомандувач зазначив, що "рука США та Ізраїлю чітко простежується в цьому злочині".

Армія Ірану залишає за собою право помститися ворогам, - сказав Мусаві. Що відомо про вбивство Мохсена Фахрізаде 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Він був одним з творців іранської військової ядерної програми. Як пишуть ЗМІ, невідомі під'їхали до Фірізаде і вистрілили йому в голову. Уточнюється також, що зловмисники вбили й охоронця вченого.

Чоловіка на вертольоті госпіталізували в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати його життя.

Відзначається, що спочатку на місці стався підрив смертника, а потім автомобіль вченого обстріляли інші нападники.

У минулому Фахрізаде служив у Корпусі вартових Ісламської революції, обіймав високу посаду у логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідним центром. На Заході його називали найвидатнішим фізиком-ядерником в Ірані й навіть порівнювали його з Робертом Оппенгеймером (американський фізик-теоретик, що брав участь у розробці перших зразків ядерної зброї). За матеріалами news.24tv.ua