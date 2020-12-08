Велика Британія сьогодні першою у світі почне масову вакцинацію від Covid-19

На сьогодні уряд придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни

Вакцинація розпочнеться в Англії, Уельсі та Шотландії

Велика Британія у вівторок, 8 грудня, першою у світі розпочне масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech. Про це повідомляє CNN.

Вакцинація розпочнеться в Англії, Уельсі та Шотландії. Північна Ірландія заявила, що розпочне введення вакцини на початку тижня, але не уточнила, в який саме день.

За процесом, який ускладнюється необхідністю зберігати вакцину Pfizer/BioNTech при -70 градусах за Цельсієм і давати кожному пацієнту дві дози з інтервалом у три тижні, буде пильно спостерігати увесь світ.

На сьогодні уряд придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни.

Першими вакцину отримають жителі будинків престарілих та працівники хоспісів. Загалом, в пріоритеті на вакцинацію люди старше 80 років і медичні працівники.

2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від Covid-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Наразі регулювальні органи США і ЄС аналізують дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

Експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від Covid-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає "зелене світло" країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних постачань у рамках глобальних механізмів.

Як повідомлялося 7 грудня, перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені у країни ЄС через три-чотири тижні.За матеріалами Главком.