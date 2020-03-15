У Читі бойовий вертоліт Мі-35 Міноборони РФ, перебуваючи на аеродромі, дав випадковий залп по житловому будинку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Інцидент стався 14 березня за розрядці боєкомплекту вертольота Мі-35М на аеродромі" Черемушки "під Читой. Під час чергової процедури стався збій, і один зі снарядів калібром 23 міліметри вистрілив", - йдеться в повідомленні.

Снаряд, за наявною інформацією, пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну багатоповерхівки по вулиці Трактовій, 76, неподалік від школи N17. Ніхто не постраждав, будинок одержав незначні пошкодження.