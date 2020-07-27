Вибори у США: у "трьох ключових штатах" провели опитування, 51% - Байден, 46% - Трамп

Колишній віцепрезидент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випереджає за голосами підтримки чинного главу держави Дональда Трампа в трьох ключових штатах - Аризоні, Флориді та Мічигані, свідчать результати опитування фірми SSRS, проведеного на замовлення телеканалу CNN, інформує УНН.

У південно-східному штаті США Флорида, згідно з даними опитування, Байден отримує 51% голосів, Трамп - 46%. При цьому в південно-західній Аризоні Байден може отримати 49%, а нинішній американський президент - 45%. У штаті Мічиган, який розташований в районі американських Великих озер, розрив уже помітніше: Байден може отримати 52% голосів, тоді як Трамп - 40%.

Результати опитування, відзначає канал, сформовані на основі відповідей зареєстрованих виборців. Однак якщо розглянути можливе голосування тих, хто говорить, що швидше за все піде голосувати на виборах цієї осені, підтримка обох кандидатів виявиться приблизно однаковою, додає канал.

Канал відзначає, що у 2016 році, під час виборів в США, Трамп виграв у всіх трьох штатах. У Мічигані розрив був невеликий - перевага в 10,7 тисячі голосів.

Зараз, за даними опитування, близько 60% опитаних у всіх трьох штатах не схвалюють дії Трампа у питанні боротьби з коронавірусом і расовою нерівністю. В Аризоні 60% опитаних не схвалюють політику, яка проводиться, протистояння COVID-19, в Мічигані - 59% і 57% у Флориді. При цьому підтримка Трампа вище, якщо питання стосується розвитку економічного сектору: в Аризоні й Флориді 52% опитаних вважають, що президент добре справляється з економікою, проте в Мічигані співвідношення 47% за і 49% проти.

На питання про те, який кандидат зможе "уберегти американців від шкоди", виборці в Мічигані віддали 52% голосів Байдену, а Трампу - 43%. В Аризоні голоси розділилися порівну: по 47% кожному, а у Флориді 51% опитаних проголосував би на користь Трампа і 46% - за Байдена.

Опитування проводилося з 18 по 24 липня телефоном за випадковою вибіркою. В Аризоні було опитано 1002 дорослих жителі, у Флориді - 1005 і 1003 дорослих в Мічигані. Статистична похибка опитування - плюс-мінус 3,6 процентних пунктів.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. За матеріалами УНН.