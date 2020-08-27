Віце-президент США Пенс: Переобрання Трампа дозволить Америці залишитися Америкою

Віцепрезидент США Майк Пенс вважає, що тільки обрання президента Дональда Трампа на другий термін зможе забезпечити процвітання і подальший розвиток країни.

"Справа не стільки в тому, чи буде Америка більш консервативною або більш ліберальною, більш республіканською або більш демократичною. Альтернативою цих виборів є те, чи залишиться Америка Америкою", - заявив Пенс, під час виступу на з'їзді Республіканської партії.

Він зазначив: "Питання в тому, чи залишимо ми нашим дітям і онукам країну, засновану на наших вищих ідеалах свободи, вільного ринку і невід'ємного права на життя і свободу, або ж ми залишимо нашим дітям і онукам країну, яка докорінно трансформується у щось інше".

Пенс під час промови наголосив, що Трамп виконав обіцянки, які давав під час передвиборчої кампанії 2016 року, хоча його політика постійно піддавалася нападкам з боку демократів.

За його словами, "президент дотримав слова", і перебудував армію, створив новий рід військ - космічні війська, домігся прийняття рекордного військового бюджету, який дозволяє розвивати Збройні сили.

До заслуг президента Пенс також відніс відновлення економіки в умовах пандемії коронавірусу, зниження безробіття серед жінок, представників національних меншин і темношкірого населення, рішучі заходи з боротьби з коронавірусом.

Трамп, за словами віцепрезидента, здобув перемогу над ІДІЛ, забезпечив усунення іранського воєначальника Касема Сулеймані, якого Пенс назвав "терористом, який більше не зможе вбивати американців".

Пенс зазначив, що хоча Трамп і підтримує мирні протести населення, однак рішуче виступає проти насильства і безладів, які повинні бути припинені і переслідуватися за законом. Президент готовий "гарантувати свободу і безпеку на вулицях для всіх американців", додав оратор.

"Сувора правда в тому (...), що ви не будете в безпеці в Америці Джо Байдена", - зазначив Пенс.

"Президент Дональд Трамп вірить в Америку і доброту американського народу, в безмежний потенціал кожного американця у сфері реалізації своєї мрії. Щодня президент Трамп боровся за те, щоб виконати обіцянку, дану Америці", - запевнив віцепрезидент. За матеріалами Інтерфакс-Україна.