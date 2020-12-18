Віце-президента США Майка Пенса провакцинували від COVID-19 у прямому ефірі

Віцепрезидент США Майк Пенс отримав вакцину від коронавірусу в п'ятницю вранці, в прямому ефірі й в присутності журналістів, передає кореспондент УНН.

Так, перед процедурою лікар уточнив у Пенса його самопочуття. Також віцепрезиденту поставили низку стандартних запитань - чи немає у нього алергічної реакції на медпрепарати, захворювань крові. У Пенса навіть запитали, чи не годує він грудьми, що спровокувало сміх в залі.

Разом з віцепрезидентом, вакцинацію пройшли також друга леді Карен Пенс і Головний американський чиновник у сфері охорони здоров'я Джером Адамс.

Після процедури, медпрацівник повідомила, що всім трьом необхідно буде отримати другу ін'єкцію препарату через 21 день.

Як повідомляв УНН, в США в понеділок, 14 грудня, стартувала кампанія з масової вакцинації проти COVID-19.

Для щеплень використовують вакцину компаній Pfizer/BioNTech. Раніше її схвалило Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

За матеріалами УНН.