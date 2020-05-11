Віцепрезидент США Майк Пенс прийняв рішення самоізолюватися після того, як у п'ятницю його прес-секретар Кеті Міллер заразилася коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє в понеділок Bloomberg з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

Мова йде про міру обережності, оскільки сам Пенс не хворий: у неділю він пройшов перевірку на коронавірус: результати аналізів - негативні.

У суботу віце-президент США не брав участі в нараді з президентом Дональдом Трампом і воєначальниками.

У Сполучених Штатах станом на понеділок від пов'язаних з коронавірусом Covid-19 захворювань померли 80 тис. 787 осіб, кількість летальних випадків збільшилася за добу на 750, повідомив сайт Worldometer.

Всього в США з початку поширення інфекції зафіксовано 1 млн. 367 тис. 638 випадків зараження.

За даними ресурсу, в світі інфіковані 4 млн. 178 тис. 154 людини, кількість смертних випадків досягла 283 тис. 734.