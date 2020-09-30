Війна за Нагірний Карабах: Росія запропонувала виступити посередником

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану заявили, що Росія запропонувала виступити посередником "для зниження напруженості" між Єреваном і Баку через ескалацію війни в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час розмови з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим запропонував, щоб Росія виступила посередником для зниження напруженості в країні.

"Підтверджена готовність надати московський майданчик для організації відповідних контактів, включаючи проведення чергової зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Азербайджану, Вірменії та Росії", - сказано в повідомленні російського МЗС.

Також майданчик для врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі готова надати Грузія.

У заяві прем'єр-міністра країни Георгія Гахарії, опублікованій на сайті уряду, сказано, що у Грузії "добросусідські відносини з обома країнами", а ескалація ситуації "вкрай негативно позначиться на безпеці всього регіону".Новий конфлікт Вірменії та Азербайджану Чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечують. Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

За матеріалами УНІАН