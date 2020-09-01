Влада Білорусі не готова вирішити внутрішньополітичний конфлікт шляхом переговорів - Координаційна рада опозиції

Координаційна рада розцінює затримання члена своєї президії Лілії Власової, як політичний тиск, зазначає неготовність влади до діалогу.

"Сьогодні близько 15:00 була затримана Лілія Власова, член президії Координаційної ради та засновник однієї з перших юридичних компаній в Білорусі. Показово, що Лілія Власова є одним із найвідоміших медіаторів як у Білорусі, так і за кордоном", - йдеться в заяві ради.

Там зазначили, що дана дія правоохоронних органів в сукупності з адміністративними арештами членів президії Ольги Ковалькової і Сергія Дилевського, як і порушення кримінальної справи за фактом створення КС, в раді розцінюють як політично мотивований тиск.

"Дії влади спрямовані на дезорганізацію роботи Координаційної Ради та свідчать про те, що влада не зацікавлена в громадському діалозі та вирішенні внутрішньополітичної кризи шляхом переговорів", - наголошується в заяві.

"Ми вважаємо, що будь-який тиск на членів Координаційної Ради має бути зупинено. Всі сторони повинні сприяти вирішенню суспільно-політичної кризи виключно шляхом діалогу", - додали в КС.

Як повідомлялося, затримання Власової відбулося напередодні засідання розширеної Координаційної ради.

Власова є міжнародним медіатором і юристом.

Раніше в Мінську були затримані двоє інших членів КС - Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський, 25 серпня обидва вони були засуджені до 10 діб адміністративного арешту за організацію несанкціонованого заходу.

Прихильники екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту президентської влади в країні шляхом проведення нових виборів.

До президії ради увійшли нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, юрист Максим Знак, довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, координатор штабу Віктора Бабарико Марія Колесникова, екс-директор Купалівського театру і екс-дипломат Павло Латушко.

Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк після створення ради заявив, що її діяльність є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь", яка передбачає як покарання позбавлення волі терміном до п'яти років.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,12%.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.