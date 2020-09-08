Влада Білорусі підтверджує затримання Колесникової

У Держприкордонкомітеті (ДПК) Білорусі підтвердили, що опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов залишили територію республіки й опинилися на території України, а Марію Колесникову було затримано.

"Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова 8 вересня близько 4:00 спробували залишити територію Білорусі через автодорожній міжнародний пункт пропуску "Олександрівка" на білорусько-українському кордоні", - сказав журналістам офіційний представник ДПК Антон Бичковський.

За його словами, "з урахуванням особливостей інфраструктури пункту пропуску та проходження лінії держкордону на цій ділянці здійснюється посилення охорони держкордону і було виставлено додаткові прикордонні наряди".

Він зазначив, що "Родненков, Кравцов і Колесникова автомобілем "БМВ" пройшли митний прикордонний контроль, висунулися у бік України. Проте надалі, зустрівши прикордонний наряд, машина різко прискорилася, створивши загрозу життю військовослужбовця органів прикордонної служби".

"Колесникова виявилася поза транспортним засобом. По суті її випхали з нього і продовжили рух у бік України", - уточнив Бичковський.

За його словами, Родненков і Кравцов залишили територію Білорусі й опинилися на суміжній стороні. Колесникову наразі затримано. За матеріалами Інтерфакс-Україна.