Военный в Тайланде расстрелял 17 человек и захватил 16 заложников

В плену находится 16 человек. Военнослужащий в Таиланде убил 17 человек в городе Корат на северо-востоке Таиланда, еще 16 человек он держит в заложниках, пишет "Новое время".

Об этом сообщает Тhe Bangkok Post со ссылкой на источник в экстренных службах.

Еще 14 человек получили ранения. Сначала солдат убил командира и двоих сослуживцев, после чего отправился в торговый центр.

В торговом центре он открыл стрельбу по посетителям и удерживает 16 человек в заложниках. "Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?" - написал солдат в одной из соцсетей.