ВООЗ закликала США відновити фінансування організації

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус у середу закликав Сполучені Штати переглянути своє рішення про замороження фінансування цієї організації і висловив надію, що США знову підтримають роботу ВООЗ. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xinhuanet.

"Я сподіваюся, що США вважають це важливою інвестицією не тільки для того, щоб допомогти іншим, але і для безпеки США. Тому я сподіваюся, що заморожування фінансування буде переглянуто, і США знову підтримають роботу ВООЗ і продовжать рятувати життя", - заявив Гебреєсус.

Він також високо оцінив фінансування США у створенні національної системи охорони здоров'я в Ефіопії, і зазначив, що організація цінує підтримку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США тимчасово припиняють фінансувати Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), до тих пір, поки у Вашингтоні не з'ясують, як ВООЗ реагувала на кризу з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.