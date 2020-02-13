ВОЗ разрабатывает генплан координации для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается разработкой генерального плана координации клинических исследований для борьбы с новым коронавирусом COVID19. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, генеральный план поможет более эффективно бороться с коронавирусом.

ВОЗ в настоящее время разрабатывает генеральный план координации клинических испытаний и обеспечения их последовательного проведения. Некоторые из этих вопросов включают простоту применения диагностики, наилучшие подходы к профилактике инфекции, потенциальные методы лечения, которые могут быть использованы для лечения пациентов, существующие претенденты на вакцину и способы их ускорения", - заявил глава ВОЗ.