Всесвітній економічний форум 2021 року проведуть у Сінгапурі

2021 року Всесвітній економічний форум (ВЕФ) відбудеться 13-16 травня в Сінгапурі. Про це 7 грудня повідомила пресслужба форуму.

За даними організаторів, захід планували провести навесні у Швейцарії, проте поширення захворювання СOVID-19 у Європі зробило малоймовірним дотримання всіх запобіжних заходів для захисту учасників і співробітників форуму.

"Після ретельного розгляду і зважаючи на поточну ситуацію щодо випадків COVID-19 вирішили, що Сінгапур найкраще підходить для проведення зустрічі", - повідомляють у релізі.

Захід традиційно проводили взимку, але в серпні організатори попередили, що 2021 року його відкладуть через пандемію.

Всесвітній економічний форум заплановано в онлайн-форматі на 25-29 січня 2021 року. Під час форуму говоритимуть про "відновлення довіри та розроблення принципів, політики та партнерства, необхідних для 2021 року". У ньому візьмуть участь глави держав і представники урядів, генеральні директори, лідери громадянського суспільства, глобальні ЗМІ та молодіжні лідери з Африки, Азії, Європи, Близького Сходу, Латинської Америки та Північної Америки.

У серпні повідомляли, що Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі перенесли із зими на літо 2021 року через поширення захворюваності на COVID- 19. Експерти заявляли, що в січні 2021 року форум неможливо провести в безпечному середовищі.

Цього року Всесвітній економічний форум у Давосі проводили з 21-го до 24 січня. Він зібрав майже 3 тис. учасників зі 117 країн. У заходах брали участь лідери 53 держав і урядів.

Всесвітній економічний форум - швейцарська неурядова організація, найвідоміша завдяки проведенню щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошують провідних керівників бізнесу та політичних лідерів. За матеріалами Гордон.