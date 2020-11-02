Выборы в Молдове: Додон уступил лидерство в первом туре

Во второй тур выборов в Молдове выходят действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду

Экспремьер-министр Молдовы Майя Санду лидирует на выборах президента после подсчета 99,86% голосов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК Молдовы.

Лидер проевропейской партии Действие и солидарность Санду набирает 36,11% голосов, действующий президент Молдовы Игорь Додон -32,65%. На третьем месте кандидат Нашей партии бизнесмен Ренато Усатый, за него проголосовали 16,91%. Кандидат партии Шор Виолетта Иванова набрала 6,5%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, состоится второй тур выборов, в который выйдут Санду и Додон.

Перед выборами в 2018 года Додон заявлял, что Крым после оккупации принадлежит России.

В ноябре 2016 года во втором туре выборов в Молдове Додон опередил Санду и стал президентом.

Вчера, 1 ноября, экзитполы давали преимущество в первом туре Додону.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.